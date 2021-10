Sel nädalal helises kauplemise algust tähistav Tallinna börsi kell esmaspäeval IuteCrediti võlakirjade kauplemisele jõudmisel. Reedel heliseb see taas, kui automüüki digitaliseeriva Modera aktsiad alternatiivnimekirja First North kauplemisele võetakse. Sügisel on veel helistamist oodata. Foto: Liis Treimann