Ma veel ei ole valmis uuele tulijale panustama

Modera ASi juhatuse liige Raido Toonekurg. Foto: Raul Mee

Siin ühe suurema IPO valguses ei tohiks ära unustada, et käimas on veel mitmeid aktsiate esmapakkumisi. Üheks neist on nädala alguses märkimisperioodiga alustanud Eesti ettevõte Modera, mis plaanib oma osakud noteerida First Northi alternatiivbörsil.

Viimane kord, kui ma First Northi börsil Bercman Technologiesi aktsiaid märkisin, sain ma mõne päevaga üle 200protsendilist tootlust. Praeguseks on see umbes samal tasemel ka püsinud. Nüüd kui börsile on tulemas Modera (mitte segamini ajada Moderna ega Madaraga), siis tekkis mul kohe küsimus, kas oodata võiks samasugust edulugu. Etteruttavalt pean tõdema, et päris võrreldavad need ettevõtted siiski ei ole.

