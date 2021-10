Valitsusparteide tuline kaklus: vaktsineerimata inimestele piitsa või präänikut?

Suhkruhaige vanaproua vajab vaktsiini, mitte torti ja kondoome

Mitte kunagi varem pole Eestis olnud valimiste ajal niisugust tervisekriisi nagu praegu. See, et riiki juhtivate poliitikute jaoks on valimised taas kõige olulisemaks osutunud, pole ootuspärane ega normaalne, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

