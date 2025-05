Tagasi ST 15.05.25, 15:10 Mikrokraad kui uus võimalus õppimiseks ja arenemiseks: Tallinna Ülikooli kogemus Tänapäeva maailm muutub kiiresti ja sellega koos kasvab vajadus elukestva õppe järele. Üks paindlik ja praktiline võimalus end täiendada või koguni karjääri muuta, on mikrokraadiõpe. Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks rääkis Äripäeva raadios mikrokraadiõpe võimalustest ja olemusest ning miks peaks iga töötaja, tööandja ja õppimishuviline sellest rohkem teadma.

Mis on mikrokraad?

Mikrokraad on lühike ja terviklik õppeprogramm, mis võimaldab spetsialiseeruda kindlale valdkonnale ilma kogu bakalaureuse- või magistriõpet läbimata. Uue täienduskoolituse seaduse järgi on mikrokraadi maht 5–30 EAP ehk Euroopa ainepunkti. Arendusprorektori Katrin Saksa sõnul eeldab ühe EAP maht õppurilt umbes 26 tundi õppuri tööd. Kuigi mikrokraadi õppe maht on märksa väiksema koormusega kui tasemeõpe, on see piisavalt sisukas, et anda arvestatav uus oskus või teadmine.

„Keskmine mikrokraadiprogramm Tallinna Ülikoolis jääb 18–20 ainepunkti vahele ehk umbes 500 töötundi õppijale,“ selgitas Katrin Saks. „See ei ole väike, aga on palju kergemini läbitav kui täiskraad.“

Paindlik ja kiire reageerimine tööturu vajadustele

Kuigi mikrokraade on ülikoolid pakkunud juba neli aastat, tegutseti seni ilma õigusliku raamistikuta. Nüüd on seadus paigas. See sätestab nii mahud, kvaliteedinõuded kui ka registreerimise reeglid. „Enne toimus kõik veidi isetegevuslikult. Nüüd peame oma programmid registreerima EHIS-es, tagama kvaliteedi ja arvestama, et vähemalt pooled mikrokraadi ained peavad olema seotud tasemeõppega,“ rääkis Saks.

Erinevalt tavapärasest õppekavaarendusest, mis võib võtta kuni poolteist aastat, võimaldab mikrokraad luua sisuka õppekava kiiresti ja vajaduspõhiselt. See muudab mikrokraadi oluliseks tööriistaks mitte ainult õppijatele, vaid ka ülikoolidele endile. „See on koht, kus katsetada, mida inimesed tegelikult vajavad, ja kus saame reageerida tööandjate tagasisidele,“ tõdes Saks. Sügisel avatakse taas kümneid programme Tallinna Ülikoolis on mikrokraadiprogrammid muutunud populaarseks. Aastal 2024 oli käigus 115 programmi, milles õppis kokku ligi 1000 inimest. Programmid avanevad igal sügisel ja mitmed neist on korduvkasutuses – näiteks avatakse populaarsete kursuste puhul mitu gruppi. Sügisel on tulemas mitmeid huvitavaid uusi programme: Infotehnoloogia tark tellija – suunatud juhtidele, kes peavad oskama IT-lahendusi tellida ja hinnata nende sobivust.

– suunatud juhtidele, kes peavad oskama IT-lahendusi tellida ja hinnata nende sobivust. 3D-tehnoloogiad – aitab koolidel ja huvikoolidel maksimaalselt ära kasutada olemasolevaid 3D-printereid.

– aitab koolidel ja huvikoolidel maksimaalselt ära kasutada olemasolevaid 3D-printereid. Reklaam ja kuvandi loomine ning organisatsiooni kommunikatsioon – suunatud turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas töötavatele spetsialistidele.

ning – suunatud turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas töötavatele spetsialistidele. Vanemaealiste liikumise juhendamine – vastus kasvavale vajadusele juhendada vanemaealisi tervislikus liikumises.

– vastus kasvavale vajadusele juhendada vanemaealisi tervislikus liikumises. Tark lapsevanem – vanematele, kelle lapsed on vanuses 2–8 aastat. Lisaks on jätkuvalt populaarsed programmid nagu rohepööre, kohaliku valitsemise alused, seenioritöö kogukonnas ja visuaalkunstiteraapia alused. Mikrokraadist kraadini? Mõned mikrokraadid on saanud isegi eelduseks magistriõppesse sisenemisel või moodustavad osa hilisemast kraadiõppest. Näiteks vaidluste kohtuvälise lahendamise programm, mille panid kokku juristid ja psühholoogid, arenes välja magistrikavaks. „Kui programm on edukas ja vajadus olemas, siis miks mitte sellest edasi liikuda,“ osutas ta. Mikrokraadiõpe on eelkõige mõeldud töötavatele täiskasvanutele, kes soovivad oma teadmisi täiendada või õppida midagi uut. Üha rohkem on programme, millel ei ole eeltingimusi ning kuhu saab tulla ka siis, kui varasem haridus on jäänud vaid keskhariduse tasemele. Ettevõtetele pakub mikrokraadiõpe võimalust oma töötajaid arendada. „Targem töötaja on kasu tööandjale,“ tõdes Katrin Saks. „Meie rohepöörde programmis on osalenud meeskonniti nii era- kui avaliku sektori ettevõtted. Swedbank ostis näiteks kogu kursuse oma töötajatele ära.“ Ta lisas, et need programmid annavad ülikoolidele samuti väärtuslikku sisendit, kuna õppijad jagavad kursustel praktilisi kogemusi tööelust. Kvaliteet ennekõike Kui alguses võeti akadeemilises maailmas mikrokraadid vastu väikese skepsisega, siis nüüd on Saksa sõnul olukord muutunud. Mikrokraadid on võimaldanud säilitada aktiivsust ka siis, kui mõni täiskraadiprogramm suleti. Lisaks toovad mikrokraadid ülikoolile lisatulu ning on lisamotivatsiooniks õppejõududele, kes saavad selle eest ka eraldi tasu. „Instituudid saavad mikrokraadide arendamise eest rohkem eelarvet ja õppejõud saavad seda tööna käsitleda,“ tõi Saks välja. Mikrokraadide kvaliteeti hinnatakse samade põhimõtete järgi nagu tasemeõpetki – tagasiside, hindamine, arendus. Kuid kuna mikrokraad on vabatahtlik ja turupõhine, on ka loomulik valik tugevam: „Kui programm on kehv, siis teist korda seda enam ei osteta. Jutt liigub,“ märkis Saks. Hetkel kuum Olerexi omanik ehitab kodukülla kümnete miljonitega spaahotelli. “Ta oli nagu konnasilm siin lähedal” Vaikust armastav ärimees liigutab Eesti ühe suurima firma osaluse salapärasesse Liechtensteini Võlgades arendaja müüb magusa kinnistu börsifirmale ST Everaus Kinnisvara AS pakub investoritele 11% tootlusega võlakirju

Elukestev õpe: uus normaalsus?

Saate teises pooles räägiti ka elukestva õppe olulisusest. Kui veel mõni aeg tagasi oli Eestis arusaam, et kool lõpetatakse noorena ja sellega kõik piirdub, siis nüüd tullakse õppima teist ja kolmandat korda. Ent väljakutseid on: rohkem õpivad naised kui mehed ning pigem juba kõrgema haridusega inimesed.

„Me ei jõua sageli nendeni, kes kõige rohkem vajaksid õppimisvõimalust,“ nentis Saks. Samas on mikrokraad siin heaks lahenduseks – väikese riskiga on võimalik alustada ja vajadusel liikuda edasi ka tasemeõppesse. Paljud kõrgkoolid näevad mikrokraade kui võimalust tuua inimesi tasemeõppesse, mitte seda asendada.

Katrin Saks julgustab kõiki, ka neid, kellel pärast keskharidust pole edasist haridust omandatud: „Vaadake meie programme. Mikrokraad annab võimaluse teha esimene samm. See on väike amps, aga väga praktiline.“

Tallinna Ülikooli mikrokraadiprogrammid on kättesaadavad ülikooli kodulehel ning valik on lai. Programmid sobivad nii töötavale spetsialistile, tööandjale, karjäärimuutjale kui ka lihtsalt uudishimulikule õppijale. Mikrokraad võib olla just see, mida vajad oma järgmise sammu tegemiseks. Kasuta võimalust õppida täpselt seda, mida töö- ja huvid nõuavad – paindlikult, eesmärgipäraselt ja kvaliteetselt.