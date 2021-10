Uudised

Äripäev

21. oktoober kell 17:50 Jaga lugu:







Raadiohommikus: olukord Lätis, Chemi-Pharmi uus tehas ja kõige edukamad turundajad

Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg. Foto: Andras Kralla

Reedeses raadiohommikus räägime värske turunduse TOPi võitjatega: külas on kommunikatsioonibüroo Powerhouse juht Janek Mäggi, reklaamiagentuuri Tank omanik Joel Volkov, meediaagentuuri Httpool Eesti juht Kerttu Talvik ja Postimees Grupi juht Toomas Tiivel.

Olukorrast Lätis räägime Jurmala Spa juhi Arne Kalbusega ja uurime, millised meeleolud Läti ettevõtjate seas valitsevad. Chemi-Pharmi ravimistehas sai ehitusloa - uue farmaatsiatehase plaanidest räägime Chemi-Pharmi tegevjuhi Kristo Timbergiga.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

10.00-11.00 "Sisuturundussari: Soraineni sagedus". Soraineni sageduse saates räägitakse osanikevahelistest vaidlustest ja lepingutest. Saates osalesid Soraineni vandeadvokaadid ja kogenud kohtuvaidlejad Triin Toom ja Albert Linntam, saadet juhtisid Soraineni partner Kaupo Lepasepp ja advokaat Mario Sõrm.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Juttu tuleb Enefiti võimsast börsidebüüdist, skeemitamisest taastuvenergeetikas, krahhidest, Tallinna värskest koalitsioonikavast, kiirtoidu maksustamisest ja koroonakriisist, mille lävel taas seisame. Saates osalevad Rivo Sarapik, Urmas Jaagant, Janno Riispapp ja Kristjan Pruul.

13.00-14.00 "Kiired ja vihased". Sel korral on saatekülaline toidu- ja joogitööstusest. Külas on taimseid tooteid valmistava Bon Soya arendus- ja ekspordijuht Karin Miller. Ta avaldas ettevõtte edu saladused, kõneles ettevõtte missioonist, uue nišši avastamisest, tarneahela ümbermängimisest ja sellest, millistele turgudele on pilk suunatud. Samuti kuulete, miks on ettevõttel on vedanud nii tarbijate, töötajate ja klientidega.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00-16.00 "Terviseuudised". Kui meile on elupäevi antud, siis me kõik saame kord vanaks ja mõni jääb ka dementseks. Kuigi võiks arvata, et see haigus on vaid kõrvalseisjaile koormaks, sest inimene ise ei saa ju enam nagunii aru, siis päris nii see pole.

Seekord räägime sellisest raskest diagnoosist nagu dementsus – millal ja millise arsti poole pöörduda ning kuidas lähedased raske olukorraga saaks toime tulla. Minu saatekülaliseks on Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres Lehtmets.

Saadet juhib Violetta Riidas

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit