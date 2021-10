Tankeri müük valmistas investoritele pettumuse ja andis õppetunni

Raskustesse sattunud ja maha müüdud õlletootja Tankeri investorid on juhtunus pettunud, kuid võtavad oma rahalist kaotust Funderbeamis kui kasulikku õppetundi. See on aga õppetund, mis maksis esimeste seas raha mängu pannud investoritele kokku umbes 400 000 eurot.