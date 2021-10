Purginappus ja hinnatõus kimbutavad õlletootjat

Ebastabiilne purkide tarnekindlus tekitab õlletootjale probleeme. Foto: Veiko Tokman, Andres Haabu

Alumiiniumpurkide tarnekindlus on võrreldes suvega küll paranenud, kuid nõudlus on endiselt pakkumisest suurem, rääkis Saku Õlletehase tootmisjuht Marite Mets. Hinnatõus pitsitab tootjat igast nurgast ning näiteks euroaluste hind on suvega võrreldes kahekordistunud.

Mets rääkis, et purkide nõudlus on kogu maailma joogitööstuses endiselt suurem kui pakkumine ja seetõttu on tarned kohati ebaühtlased, kirjutab Tööstusuudiste portaal. “Tihti võib juhtuda ka nii, et kindlustatud kogused on soovitust väiksemad, mis omakorda sunnib ümber arvestama ka tootmisplaane ja kõike sellega seonduvat,” märkis tootmisjuht.

Mets tõdes, et võrreldes suvega on erinevate pakendite tarnekindlus siiski paranenud. Ta lisas, et oma mõju on loomulikult ka sellel, et suvine kõrghooaeg on möödas ja sellega koos ka tippnõudlus. Samas on terase hind endiselt aastatagusega võrreldes 60 protsenti kõrgem ning seetõttu on purgid ja korgid tavapärasest kallimad, rääkis Mets.

Mets tõi välja, et suveperioodiga võrreldes on paranenud ka euroaluste kättesaadavus, kuid see-eest on aluste hind kahekordistunud. “Üksikuna võttes ei tundu hinnatõus 7 eurolt 13 euroni ilmselt midagi erilist, aga kui kogu su toodang liigub alustel, siis on see juba märkimisväärne,” selgitas Mets.