Peaministri koroonakriisi avaldus: valitsus on valmis ka järgmisteks sammudeks

Peaminister Kaja Kallas ütles riigikogus tehtud avalduses, et kontrollmeetmete eesmärk on vähendada survet haiglasüsteemile. Foto: Liis Treimann

Riigikogus koroonakriisi teemal poliitilise avalduse teinud peaminister Kaja Kallas avaldas lootust, et praegustest piirangutest piisab.

„Koroonaviiruse olukord Eestis on taas erakordselt kriitiline. Nii nagu ilmselt kõik Eesti inimesed, lootsin ka mina, et me sellisesse olukorda enam ei satu,“ tõdes peaminister ja luges ette tänase seisu vaktsineerimisega, kus täielikult vaktsineeritud on 56,4 protsenti Eesti elanikest ning 66 protsenti täisealistest elanikest.

