12 miljonit dollarit kaasanud Testlio jahib suurt kasvu

Tarkvara testimisega tegeleva Testlio üks asutajatest Kristel Kruustük usub, et pärast üheksat aastat Testlioga tegelemist on ettevõte alles oma suure kasvu alguses. Viimase rahakaasamisega tõusis ettevõtte väärtus üle 100 miljoni dollari. Foto: Raul Mee

Äsja 12 miljonit dollarit kaasanud Testlio asutaja Kristel Kruustük usub, et nad on alles suure kasvu alguses, sest potentsiaal on valdkonnas tohutu. Lisaks kasvu kiirendavale riskirahale on ettevõttele kindlaks toeks selle kasumlikkus.

"Kuna me oleme olnud kasumlikud ja kasvanud, oli üsna lihtne leida see õige ja hea partner Testlio jaoks,“ märkis tarkvara testimisega tegeleva Testlio asutaja Kristel Kruustük, kelle ettevõte kaasas 12 miljonit dollarit varasematelt investoritelt ning fondilt Spring Lake Equity Partners. Tema sõnul keskendus firma ärimudeli ülesehitamisele ja tulemus andis investoritele piisavalt kindlust. "Oleme ehitanud õige asja ja sellesse tasub panustada,“ ütles Kruustük.

