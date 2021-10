Uudised

Äripäev

27. oktoober kell 10:01 Jaga lugu:







Konkurentsiamet soovitab taastuvenergia toetused üle vaadata

Konkurentsiametile teeb muret tarbijate pidevalt kasvanud maksukoormus, millega taastuvenergia tootmist siiani rahastatud on. Foto: Andras Kralla

Börsihinna püsiv tõus tähendab konkurentsiameti hinnangul seda, et senised toetused ei ole enam nende andmise eesmärgiga kooskõlas ning neid tuleks vähendada börsihinnaga sidumise teel.

"Võrreldes 2020. aastaga on 2021. aastal elektrienergia hind kasvanud 102% ning seetõttu on võimalik, et taastuvenergia toetuse suurus ei ole enam kooskõlas kunagise toetuse andmise eesmärgiga," kirjutas ameti direktor Märt Ots majandusministrile.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099