Koroona vastu kaotusseisus valitsuse aeg haiglate päästmiseks on täis tiksumas

Eelmise viiruselaine tipuks jäi üle 700 koroonahaige üheaegselt haiglaravil, sel korral haiglajuhtide hoiatuste järgi nii paljuks suutlikkust ei ole. Foto: Liis Treimann

Terviseameti prognoos näitab, et haiglavõrgu maksimaalne võimekus – 700 koroonahaiget – saab patsientidega täidetud novembri keskpaigaks. Valitsus otsib vastukäike aeganõudvates vaidlustes.

Koroonaviirus pole end erinevalt poliitikutest lasknud häirida valimistest ega aeganõudvatest läbirääkimistest, vaid on jõudsalt levimas ja kasvatamas nii nakatunute hulka kui täitmas haiglavoodeid. Valitsus on pärast valimiste-eelset paigalseisu püüdnud uuesti koroonavõitlusel ja vaktsineerituse suurendamisel sadulasse saada. Uusi meetmeid on tehtud, kuid ka koalitsioonierakondade seest kostab mõtisklusi, kas pole juba liiga hilja. Hilja selle valitsuse päästmiseks.

