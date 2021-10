Uudised

Kaupmehed kehtestavad vabatahtlikult uued piirangud

Kaupmehed hakkavad nii endalt kui ka klientidelt nõudma maski kandmist. Foto: Andras Kralla

Eesti Kaupmeeste Liidu liikmed sõlmivad avaliku kokkuleppe rakendada vabatahtlikult piiranguid ja meetmeid, et tõkestada koroonaviiruse levikut kaubanduspindadel.

Liidu teatel lähtutakse kokkuleppe sõlmimisel koroonaviirusesse haigestumuse kiirest kasvust, mis on tingitud vähesest vaktsineeritusest. See omakorda on tekitanud Eesti haiglatele ülekoormuse.

