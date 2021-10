Uudised

Äripäev

29. oktoober kell 8:47 Jaga lugu:







Valitsus annab piimatootmisse ja seakasvatusse 5,5 miljonit eurot erakorralist abi

Seakasvatuse kokkuostuhinnad ei ole ettevõtteid minister Jaak Aabi sõnul kasumisse toonud. Foto: Andras Kralla

Piima- ja seakasvatussektori ettevõtted saavad eeldatavasti veel sel aastal kuni 250 000 eurot toetust, sest sisendhinnad on kokkuostuhindadest kiiremini kerkinud.

"Otsustasime valitsuskabinetis, et eraldame 5,5 miljonit eurot piima- ja seakasvatussektorite toetuseks. See on vajalik, kuna põllumajandussaaduste hinnad on tõusnud kiiremini kui piima ja sealiha kokkuostuhinnad," ütles keskerakondlasest riigihaldusminister Jaak Aab sotsiaalmeedia vahendusel.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099