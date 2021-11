Kõrvuni võlgades Levikomi saatus on endiselt lahtine

Kõrvuni võlgades Levikom püüab vältida saneerimist

Üle 10 miljoni euro võlgu olev Levikom vajab hädasti, et võlausaldajad kinnitaksid ettevõtte kava selle saneerimiseks, et pääseda kauaoodatud 5G sagedusloa konkursile ja et ettevõte üldse elus püsiks. Selge ei ole seegi, kas firma üldse suudaks võlgade tagasimakseid teha, ettevõtte juht ise aga püüab veel enne saneerimist saada võimalikult investorilt kindla jah-sõna, et saneerimist üldse vältida.