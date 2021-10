Kõrvuni võlgades Levikom püüab vältida saneerimist

Levikomi juht Peep Põldsamm loodab, et investori abiga saavad tasutud võlad ning ettevõte saab kasvuhoo sisse. Võlausaldajate laual on samal ajal saneerimiskava, mille puhul tuleb vastu võtta otsus, kas anda ettevõttele voli maksta neile võlad tagasi kuue aasta jooksul või peaks minema ettevõte pankrotti. Foto: Liis Treimann

Üle 10 miljoni euro võlgu olev Levikom vajab hädasti, et võlausaldajad kinnitaksid ettevõtte kava selle saneerimiseks, et pääseda kauaoodatud 5G sagedusloa konkursile ja et ettevõte üldse elus püsiks. Selge ei ole seegi, kas firma üldse suudaks võlgade tagasimakseid teha, ettevõtte juht ise aga püüab veel enne saneerimist saada võimalikult investorilt kindla jah-sõna, et saneerimist üldse vältida.

5G sagedusloale panustanud telekomifirma Levikom on olukorras, kus võlgade tasumiseks tuleks kulud kokku tõmmata ning senisest palju tagasihoidlikumate plaanidega teenida piisavalt raha, et kogunenud võlad kuue aasta jooksul tasuda. Suurem osa rohkem kui 10,5 miljoni euro suurustest võlgadest ka kava järgi tasumisele ei läheks: ettevõtte omanike enda antud konverteeritavad laenud loetaks omakapitali reservi tehtud sissemakseteks ja sellega kaetaks kogunenud kahjum, tagasi makstaks ülejäänud võlad pea 2,9 miljoni eurot. Nii pakuvad nad välja võlausaldajatele esitatud saneerimiskavas.

