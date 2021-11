Keskkonnaminister Tõnis Mölder teatab tagasiastumisest

Keskkonnaminister Tõnis Mölder Foto: Andres Haabu

Keskkonnaminister Tõnis Mölder teatab homme ministriametist lahkumisest.

Keskerakond teatas, et keskkonnaminister Tõnis Mölder teeb homme, kolmapäeval avaliku pöördumise. Mis on selle sisu, erakonna kommunikatsioonibüroo ei teatanud. Äripäevale teadaolevalt teatab Mölder, et astub ministriametist tagasi. Mis on tagasiastumise põhjus, ei ole seni teada.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099