Raadiohommikus: nopime üles värsked uudised ja käime üle päevakajalised teemad

Investeerimisklubi asutaja Marko Oolo. Foto: Raul Mee

Wise'i aktsia hinna langus on valmistanud pettumuse. Uurime investor Marko Oololt, kuidas sellesse suhtuda? Kas on paras aeg müüa või hoopis õige hetk osta?

Migrandikriis Poola-Valgevene piiril teravneb. Katsume koos riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga prognoosida, mis juhtub edasi ja kuidas see kõik võib meid mõjutada?

Hommikut juhivad Igor Rõtov ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Rail Balticu valmimistähtaeg lükkub aina edasi. Samal ajal toimuvad rahvusvaheliste kaubavoogude ja -koridoride vältimatud muutused. Tallinna Ülikooli professor Erik Terk on majandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni ülesandel püüdnud tegeleda muutuste võimalike stsenaariumitega.

Muu hulgas käsitletakse saates, kas ja kuidas mõjutab poliitika kaubavedu, kas Rail Baltic on poliitiline projekt ning kas majandus peab taas võimalikult suletuks ja lokaalseks muutuma. Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saate tähelepanu all on väikese-keskmise suurusega ettevõtete võimalused ja ohud ning juttu tuleb sellestki, kuidas palgasurve ka väiksemaid ettevõtteid panka laenu võtma viib – mida kallimaks läheb inimene, seda lühem on tehnoloogiainvesteeringu tasuvus.

Saates kõnelevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusearengu asekantsler Sille Kraam, masinaehitusettevõtte Welmet juhatuse liige Märt Lehtsalu ja Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm selgitab saates, mis ohud ja võimalused terendavad talvekuudel.

Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saates räägime sedapuhku sõitjate veo TOPist. TOPi võitja GoBus kasvatas kasumit aastal, mis sektori jaoks tervikuna lõppes koondkahjumiga.

Stuudios on GoBus ASi juht Andrei Mändla ja Hansabussi nõukogu esimees Neeme Tammis. Saadet juhib Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Seekordses saates tuleb juttu vaimsest tervisest, läbipõlemisest ja töökultuurist.

Saates on külas ükssarviku, idufirma Zego kaasasutaja ja tegevjuht Sten Saar, kellega tuleb juttu sellest, kuidas naljaga pooleks juhivad Zegot psühholoogid, millal tema enda mõtlemises muutus vaimne tervis oluliseks, millist kooliraha tal on tulnud selle teemaga seoses maksta ning millist kasu on ta tundnud regulaarselt psühholoogi juures käimisest igapäevases juhtimises ja tööelus.

Samuti räägime sellest, kas töötajate vaimne tervis on ettevõtte asi, mil viisil on Zegos 20-30 läbipõlenud töötajat sundinud töökultuuri muutma ning millised on Sten Saare tööriistad, kuidas ettevõttes n-ö temperatuur ja stressitase madal hoida, et ise vaimselt ja füüsiliselt terve püsida ning töötajad enda ümber tervena hoida.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

Saade oli eetris 2021. aasta oktoobrikuus.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Tugevates meeskondades peab olema omavaheline usaldustase väga kõrge, jagab Nortal Eesti juht Ats Albre saates oma veendumust.

Vestluse üheks selgrooks on Robin Dreeke'i ja Cameron Stauthi raamat „Kuidas lugeda inimesi“, mille pinnalt vaevad Albre ning saatejuht Urmas Kamdron usaldustemaatikat mitme põneva nurga alt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

