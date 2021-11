Raadiohitid: miks Wise'i aktsia kolinal kukub ja valitsuses käärib

Tööõnne uurija: pärisorjus on lõppenud, aga paljud juhid ei tea seda

Tööõnne uurija ja koolitaja Tiina Saar-Veelmaa rääkis hommikuprogrammis, et pandeemiaga kaasnenud muutuste mõjul on paljudes organisatsioonides pohmellilaadne seisund - tüdimus, apaatsus ja huvi kadu. Samuti on distantsilt töötamisega kahanenud juhtide kontakt oma töötajatega ehk nad ei teagi, kuidas neil läheb.

