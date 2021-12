Uudised

Tööstur: tootjad peaksid julgemalt hindu tõstma

Mööblitootja Bed Factory Swedeni juht Indrek Aasna konverentsil "Tööstuse äriplaan 2022". Foto: Raul Mee

"Et ettevõtted oleksid tugevad, arendaksid tootmistehnoloogiaid ja saaksid teha rohelisemaid valikuid, on toote hinna tõstmine paratamatu," ütles mööblitootja Bed Factory Sweden juht Indrek Aasna hiljuti konverentsil "Tööstuse äriplaan 2022".

Teemaveeb Tööstusuudised vahendab , et Aasna sõnul on materjalid ja toorainehinnad kallinenud ligikaudu 17%, elektri hind on tõusnud 20%. "Lisame sinna juurde veel iga-aastase palgatõusu ja tootjatel ei jäägi midagi alles," märkis ettevõtte juht. Tema sõnul on toote hinna tõstmine paratamatu, et ettevõtted oleksid tugevad, arendaksid tootmistehnoloogiaid ja saaksid teha rohelisemaid valikuid.

Rohelist mõtlemist kommenteerides ütles Aasna, et Bed Factory tootmishoone töötab päikesepaneelidest tuleva energiaga. Eesmärk on tootmisjäägid nii palju ümber töödelda, kui võimalik, ja kangajääkide puhul teha koostööd kohalike tekstiiliettevõtetega. Aasna ütles, et roheline mõtlemine on oluline, kuid tuleb arvestada, et seda täies mahus praktiseerides tõuseb toote hind koheselt kuni 30%.

Magamistoa mööblit tootva Bed Factory Sweden omanikud müüsid oma ettevõtte maailma suurimale vooditootjale Tempur Sealy 2019. aastal.

Rohkem kui 100 töötajaga ettevõtte 2020. aasta lõppes 11,8 miljoni eurose müügitulu juures veidi rohkem kui poole miljoni eurose puhaskasumiga. Aasta varem olid näitajad vastavalt 10,3 miljonit ja 1,4 miljonit eurot.