Maailma suurim vooditootja ostis Viljandis vabriku

Bed Factory Eesti juhataja Indrek Aasna on uue omaniku suhtes optimistlik. Foto: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

Magamistoa mööblit tootva Rootsi firma Bed Factory Sweden omanikud soovisid pensionile jääda ja müüsid oma ettevõtte maailma suurimale vooditootjale Tempur Sealy. Viljandis asuvas tehases võib seetõttu tootmine suureneda lausa poole võrra.

“Kindlasti jääb meil nüüd tööjõust puudu,” ütles Bed Factory Eesti osaühingu juhataja Indrek Aasna. Tema hinnangul on uus omanik ainult positiivne uudis. "Tempur Sealy on nii suur ja see töömaht, mida nad pakuvad, on suurem, kui me ära suudame teha. Järelikult saamegi oma tootmist suurendada nii mahtude kui ka vajadusel ruumi poolest ja keskenduda rohkem tootmisele kui uute klientide või turgude peale," rääkis ta.