Vanalinna restod pettunud: EAS kaebas edasi koroonatoetuse otsuse

Restoraniärimees Sten-Erik Jantson pöördus EASi vastu kohtusse, kuna tema restoranid jäid kevadel toetusest ilma. Foto: Liis Treimann

Kohtus endale tagantjärele koroonatoetuse välja võidelnud vanalinna restoranipidajad said teist korda pettumuse osaliseks, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsuse edasi kaebas.

„EAS kaebab edasi otsuse, mille kohus on korra juba ettevõtja kasuks teinud! Millist ettevõtlust me siin siis arendame? Meil on igast nurgast ja küljest vaadatuna õigus saada see toetus, mida kõik teised vanalinna restoranid said,“ põrutas EASi vastu kohtusse pöördunud restoraniärimees Sten-Erik Jantson.

