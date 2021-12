Ülemiste keskuse juht: T1 on surnult sündinud

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Foto: Raul Mee

Pankrotis T1 keskuse ostis sel nädalal 55 miljoniga ära nende suurim võlausaldaja Lintgen. Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ei usu, et uus omanik suudaks keskust paremini hallata kui Allan Remmelkoore meeskond.

Pärnitsa sõnul on T1 algusest saadik surnult sündinud. Ta ütles, et tal on väga sügavad kahtlused, et uus juhtkond on selline, kes suudab seal mingit pööret luua. Ta märkis, et see, mida Lintgen T1ga teha kavatseb, on kogu aeg teemaks olnud. Pärnits lisas, et kui keskuse sissekäik oleks algusest saadik olnud raudtee ja Ülemiste poole ning logistiline pool paremini lahendatud, siis oleks algne meeskond ehk kauem vastu pidanud.

