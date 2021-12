Kas miljon on suur raha, kui see kõik perele kulutada?

Andrei Sõritsa Foto: Erakogu

“Mina ostan selle rahaga omale emotsioone,” ütleb viljatusravi arst ja kliiniku omanik Andrei Sõritsa, kes võtab välja üle miljoni euro dividende. “See on suur raha, aga mul on ka suur pere ja soov hoolitseda oma laste heaolu eest,” lisab ta.

“Mul on kolm last ja neli lapselast. Meil on pereettevõtte ja ütlen ausalt, investeerin selle raha oma perre heaolusse,” loetles arst. “Kas te arvate, et see on suur raha? Kõik on suhteline. Maailmas on nii palju võimalusi!” ütleb Sõritsa keel põses. Selle nimel mu pere on teinud erameditsiinis 25 aastat tööd.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099