Laulja Hannahi pagarikojad on suurtes võlgades

Laulja Hannah Ildile (paremal) ja tema abikaasa Anderile kuuluvad pagarikojad on kukkunud võlgadesse. Fotol 2017. aastal. Foto: Robin Roots / Õhtuleht / Scanpix

Laulja Hannah Ildile ja tema abikaasa Anderile kuuluvad Buxhöwdeni pagarikojad on koroona-aastatega langenud suurtesse võlgadesse. Ettevõtte majandusaasta aruanne on esitamata ning aru ei taha anda ka omanikud ise.

Kokku on kolme pagarikoda haldaval firmal üleval pea 110 000 eurot maksuvõlgasid, mis on umbes 39 000 euro osas ajatatud. Samuti on Buxhöwden Äripäeva Infopanga andmetel Valio Eestile võlgu pea 5100 eurot ning Julianus Inkasso ootab 4700 euro maksmist.

