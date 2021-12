Veebipoed manipuleerivad hindadega, turuosalistel ja tarbijakaitseametil sai mõõt täis

Varsti jõustub uus kaubandusseadus, kus sooduskampaaniate tegemine praegusel kujul pole enam võimalik. Foto: Andras Kralla

Sisustuskaupade müügiga tegeleva veebipoe ON24 juhataja Astrid Bachmann on tähele pannud, et mõned konkurendid petavad tarbijaid ja manipuleerivad hindadega. Sama on tähele pannud tarbijakaitseamet, mis andis teada, et võtab hindadega manipuleerimise nüüd karmimalt luubi alla.

“Mööbliturul on selliseid müüjaid, kellel on näiteks justkui kogu aeg diivanite hinnad 50% allahindlusega,” ütles Astrid Bachmann. Teades mööbli valdkonna toodete hindasid, ei ole sellised allahindlused tema sõnul reaalsed. “Toimub tarbijate lollitamine. Loodetakse, et klient ostab tavahinnaga toote, ise arvates, et saab selle soodushinnaga,” ütles ta.

