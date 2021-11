Lahendused tooteandmete edastamiseks jaekettidele on olemas

Jaekettidele tooteandmete lihtsama vahendamise üle on juba üle kümne aasta arutletud, kuid suurt läbimurret ei ole toimunud. 250realised Exceli tabelid ühe toote kohta ei ole mõistlikud, eriti arvestades seda, et erinevad jaeketid nõuavad andmeid eri kujul. Sellel aastal turule tulnud Lexi.Market on aga võtnud ülesandeks aastakümneid kestnud probleem lõpuks ära lahendada.