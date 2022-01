Taimekasvataja põllumajanduse TOPis: meil on alati mahtu ja paindlikkust

KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko ja Plantexi müügiarendusjuht Ülle Soonpuu.

Põllumajanduse TOPis neljandaks tulnud ettevõte Plantex AS on kuulsam Juhani Puukooli nime all. Äripäeva seekordses TOPi saates räägib taimekasvatuse ja –müügiga tegeleva Plantexi müügiarendusjuht Ülle Soonpuu, et praegu on suur trend kasvatada ise söögitaimi, olgu siis aiamaal, rõdukastis või isegi aknalaual.

Eesti aiandussõber on üsna uudishimulik ja valmis katsetama ning seetõttu on populaarsust kogumas ka virsiku- ja aprikoosipuud meie aedades.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099