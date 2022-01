Pooltel kodudest on elektri hinnatõus veel ees

Eestis on 150 000 kodu, kus inimesed praegu võivad otsustada, et parem on pesu pesta nädalavahetusel, aga elektriarvel see midagi ei muuda. Foto: Andras Kralla

Seni on mõista antud, et elektri hinna ootamatu tõus ei puudutagi kuigi paljusid või pole ka elektriarved suurel osal teab mis suured. Tegelikkuses tähendab see, et pea poolte tarbijateni ei ole hinnatõus lihtsalt veel jõudnud.

Numbrid ei valeta eestlaste börsihinnapelguse kohta: fikseeritud pakettidega on ligikaudu pooled. Eesti Energia teatas, et nende sõlmitud lepingutest on kaks kolmandikku fikseeritud paketil ja kolmandik börsihinnal.

