Advokaadibüroode TOP: tehingutöö toob edu, kohtuvaidlused tagavad stabiilsuse

Advokaadibüroo Walless vandeadvokaat ja juhtivpartner Piret Kergandberg. Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla

Advokaadibüroode TOPis teiseks tulnud advokaadibüroo Walless juhtivpartner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg ütleb, et headel aegadel toob tehingutöö suurema edu, samas kui kohtuvaidlusi on pidevalt ja need tagavad stabiilse äraelamise. Riskide maandamises tuleb arendada mõlemaid.

KPMG Law' juhtivpartner ja vandeadvokaat Karin Kaup räägib töötajate arvu vähenemisest sektoris. Start-up'id suudavad tihti pakkuda põnevamaid väljakutseid ja boonuseid. Samuti leiavad mitmed mujale läinud, et advokaadiärisse saab alati tagasi tulla, olles muust sektorist saadud kogemuse tõttu asjatundlikum.

