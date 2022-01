Andres Sutt: 5G saab püsti panna juba suvel

Minister Andres Sutt. Foto: Erik Prozes

Ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Andres Sutt rääkis hommikuprogrammis, et 5G sageduslubade konkursi tulemustest, et teenus võiks jõuda tarbijateni tänavu suvel. "Telekomifirmad on seda pikalt oodanud, on kõigi huvi, et nad kiiresti liiguks edasi."

Hommikuprogrammi tegid Martin Johannes Teder ja Rivo Sarapik.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099