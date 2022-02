Raamatupidajate TOPi kolmas: ka ettevõttes töötav raamatupidaja on meie konkurent

KPMG raamatupidamisnõustaja ja vandeaudiitor Siim Kannistu ja Elmek Accountingu juhi Egle Vainula hinnangul on raamatupidamisbürood sageli ettevõtte oma raamatupidajast efektiivsemad.

Raamatupidamisbüroode TOPi võitjat paneb muretsema väga väikeste teenusepakkujate kvaliteet: väikeseid tegijaid ei pruugi alati aduda, milline vastutus raamatupidajal lasub nii rahapesu kui andmekaitse kontekstis.

TOPi kolmanda ettevõtte Elmek Accounting OÜ juht Egle Vainula ütleb, et büroos töötavatel raamatupidajatel on tänu kliendibaasile oluliselt mitmekülgsem kogemuste pagas ning see teeb büroode teenuse efektiivsemaks. KPMG raamatupidamisnõustaja ja vandeaudiitor Siim Kannistu hinnangul jätkub sektori ettevõtete kasv ka tänavu. Osaliselt on selle põhjuseks hindade kasv, osaliselt aga see, et ettevõtteid, mis raamatupidamisbüroodelt teenust ostavad, võiks juurde tulla.

