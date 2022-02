Eesti korraldab koos Lätiga suure militaarsõidukite hanke

Ettevõtlusminister Andres Sutt: praegune aeg on täiesti erandlik

Minu 30aastase töökogemuse juures on praegune olukord täiesti erandlik, sest ma pole kunagi näinud situatsiooni, kus suur osa majandusest buumib ja on üks segment, kus on väga raske, rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

