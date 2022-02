Uudised

Raadiohommikus: PRFoodsi käekäik, investori vaade kodubörsile ning roheettevõtluse võlud ja valud

Nasdaq Tallinna börsi kell

Reedeses hommikuprogrammis võtame luubi alla PRFoodsi käekäigu, heidame pilgu Tallinna börsil toimuvale, lahkame Eesti turismi hetkeolukorda, aga paljastame ka roheettevõtluse võlud ja valud.

Miks müüs PRFoods oma Soome ettevõtte Heimon Kala Oy ja mis on firma edasised plaanid, uurime ettevõtte juhilt Indrek Kaselalt.

Vestleme pikemalt ka ettevõtja ja disaineri Karin Raskiga, kes tegutseb rõivadisaini valdkonnas ja püüab oma ettevõtteid tüürida nii rohelisel kursil kui vähegi võimalik.

Lähipäevil on oma majandustulemused avaldanud mitu Tallinna börsi firmat ning alternatiivbörsil First North alustas kauplemist õhutehnoloogiaettevõte Airobot. Kuulame esmalt Airoboti juhi Heiki Auliku esimesi emotsioone pärast börsikella helistamist ning vestleme seejärel Tallinna börsi pikaajalise investori Elmo Somelariga sellest, milliseid aktsiaid tema sihikul hoiab ja kus valdkonnas kasvupotentsiaali näeb.

Reedel kuulutab Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit välja möödunud aasta parima turismiobjekti ja parima turismiedendaja. Stuudiosse tuleb külla Eesti turismi pikaajaliseks esileediks tituleeritud ettevõtja Daisy Järva, kellega hindame sektori tervist ja käekäiku praegusel hetkel.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime esitlustehnikast ja videokonverentsi lahendustest, mida hübriidkoosolekute ja -koolituste läbiviimiseks kasutada. Mida üldse tänapäeva esitlustehnika võimaldab, millised on põhilised tehnilised mured, mis videosilla kasutamisel esile kerkivad ja kuidas neid saab lahendada, saab saates selgeks ProScreeni asutaja ja tegevjuhi Raido Reilsoni abiga.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva nädalat kokku võttev uudistesaade lubab sel korral katta ja mõtestada 45 minutiga vähemalt 25 kõige olulisemat majandusteemat sel nädalal. Kuulete nädala suurimatest kaotajatest, suurimatest võitjatest ning teemadest, mis tuleb kõva häälega sirgeks arutada, et saaksime eluga edasi minna.

Saadet juhivad Äripäeva ajakirjanikud Viivika Rõuk, Martin Johannes Teder ja Marge Ugezene.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Kuigi Lääne ja Venemaa vastaseis Ukraina suveräänsuse küsimuses on alates 2014. aastast muutunud üha teravamaks, siis leiab Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser, et Venemaa võime hoida endiseid Nõukogude Liidu riike enda mõjusfääris ja Euroopa Liidu ühisturgu gaasikraanidega surve all on ajas vähenemas.

Mida saab Euroopa Liit pingete kontrollimiseks välis- ja julgeolekupoliitiliselt teha? Kuidas mõjutab Hiina Brüsseli ja Moskva vahelisi suhteid? Millises olukorras on ELi idapartnerlusprojekt ja kui kaitstud on selles kontekstis Eesti?

Neile ja paljudele teistele küsimustele otsib Sven Mikserilt vastuseid Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Külas on sel korral Kopli Pagarid OÜ ehk Bekkeri pagariäri juht ja üks omanikke Maarit Altmäe ning Bekkeri digiturundaja ja e-poe eestvedaja Katri Sander.

Saates kuulete, kuidas ettevõte alguse sai, kuidas on pagariäri kiiresti kasvanud, milliseid juhtimispõhimõtteid on rakendatud, miks on oluline teha koostööd ka teiste väikeste ettevõtjatega, mis on olnud pagariäri suurimad väljakutsed ja millised on tulevikuplaanid.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Seekordses tervisesaates on kaks ettekannet 3. veebruaril toimunud toitumis- ja liikumisravi konverentsilt, mis oli pühendatud rehabilitatsioonile ehk toitumise rollile taastumisel. Arstid võivad küll raviga imet teha, kuid kui inimene sööma ei hakka, siis on sellest vähe abi, kuna organismi töös hoidmiseks on vaja toitaineid. Pandeemiast johtuvalt pöörati seekordsel konverentsil suuremat tähelepanu COVIDile. Saate esimeses osas saab kuulata Põhja-Eesti Regionaalhaigla taastusraviarsti Annelii Jürgensoni ettekannet COVIDi ja pika COVIDi taastusravist ja teises osas Ida-Tallinna Keskhaigla sisearsti Susan Sündema toitumisravi soovitusi COVID-19 patsientidele.

Saate pani kokku ja toimetas Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

