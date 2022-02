Tarbijakaitse viis soovitust lennupiletite turvaliseks ostmiseks

Lennupiletite ostmine internetist on lihtne – see võtab vaid mõned hiireklikid. Siiski on asju, mida hilisemate üllatuste ärahoidmiseks tähele tasuks panna, kirjutab Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti infoühiskonna juhataja Helen Rohtla.