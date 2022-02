Kiiresti kasvavate firmade omanikud võitlesid nukid veriseks

Mitmendat aastat jõudis Gasellit TOPi GlamLac OÜ. Juhatuse liige Veronika Kookmaa näeb kasvu jätkumist tänaseni. Foto: Andras Kralla

Kiiresti kasvavad firmad ütlevad, et nende peamine mure alanud aastal on töötaja, peamine rõõm on töötaja ning peamine investeering on samuti töötaja. Eelmisel aastal tuli aga pingutada nii, et nukid verised.

Peamine mure töötajatega seisneb selles, et neid ei ole. Praegune palgasurve töötajate hoidmiseks ning puudus nii lihttöölistest kui ka spetsialistidest on kõige suurem takistus veel edasi laieneda, kasvada, hüpata, selgub Äripäeva korraldatud küsitlustest gasellettevõtete seas.

