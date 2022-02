Euroopa riigid valmistuvad energiakriisiks: kütus, elekter ja gaas juba kallinevad

Analüüs: kinnisvarahooldajate kliendid ei taha leppida hinnatõusuga

Kinnisvarahooldajatel on keerukas lepitada kliente hinnatõusuga, kuna nad on veendunud, et koristusteenus peab olema odav, rääkis Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

