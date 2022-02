Sanktsioonid Venemaale tulevad kindlasti, mõjud ohustavad ka Eestit

Vene president Vladimir Putin palus esmaspäeval julgeolekunõukogul "end veenda" Ukraina afääri mõistlikkuses. Lääneriikide esimesed sanktsioonid peaksid laienema just neile, kes Ukraina separatistide tunnustamisele kaasa aitasid. Foto: AP/Scanpix

Pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini otsust tunnustada Ukraina separatistide kontrollitavaid alasid kehtestatakse Venemaale kindlasti sanktsioonid. Vähem selge on see, milline on aga Lääne kavandatud sanktsioonide täispakett edasise eskaleerumise korral ning millised võimalikud mõjud Venemaale ja Euroopale endale.

"Venemaa presidendi Vladimir Putini otsus tunnustada Ida-Ukraina separatistlikke nn rahvavabariike Donetskis ja Luganskis on äärmiselt ränk rahvusvahelise õiguse rikkumine. See on ka selge Minski rahulepete tingimuste rikkumine ja lõpetab lepingu ühepoolselt. Arutame eskalatsiooni kohe oma liitlaste ja partneritega ning meie seisukoht on, et Venemaa tegevusele tuleb anda viivitamatult rahvusvaheline hinnang ja rakendada sanktsioonid," teatas välisminister Eva-Maria Liimets esmaspäeva õhtul.

