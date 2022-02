Venemaa kommertspangad varuvad valuutat

Tuhanderublaste pakid Moskvas Goznaki trükikojas. Foto: Reuters/Scanpix

Ukrainat sõjaga ähvardaval Venemaal on kommertspangad suurendanud märkimisväärselt oma välisvaluutareserve.

Venemaa keskpanga hinnangul on pangad tõstnud jaanuaris oma likviidse välisvaluutas hoitava vara mahtu 8,5 miljardi dollari võrra 53,5 miljardi dollarini. See on märk varude kogumisest sõja korral saabuvate sanktsioonidega toimetulemiseks, vahendas Reuters.

