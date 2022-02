Vene väed võtsid kontrolli Tšornobõli üle

Ukraina president Volodomõr Zelenskõi Foto: AFP/Scanpix

Venemaa väed said pärast tulist lahingut enda võimusse Tšornobõli tuumaelektrijaama, teatas Ukraina presidendi nõunik Mõkhailo Podoljak, vahendab Guardian.

Ka Ukraina president Volodomõr Zelenskõi kinnitas, et piirkond on nüüd Venemaa vägede kontrolli all. Podolyaki sõnul ei saa ta kinnitada, et tuumajaam oleks "pärast seda täiesti mõttetut rünnakut" turvaline. Tema sõnul on see Euroopale üks suurimaid ohtusid.

