Eesti firma juht Ukrainas: aitame mitte ainult omasid, vaid ka võõraid

Eesti-Ukraina logistikaettevõtte juht Olena Daško pöördus Delovõje Vedomosti kaudu venekeelsete inimeste poole: "Ma tahan kõigile vene inimestele (sellistele, nagu meiegi) selgelt öelda: siin ole asi Ukrainas. Asi on selles, et kellelgi ei ole õigust tulla sulle koju ja sind sinu kodust välja visata. Kogu Ukraina on rahu poolt, aga seisab vastamisi agressiooniga. Kogu Ukraina sõnum on: pole siin midagi sisse pressida ja teisi kodudest ilma jätta. Kellelgi ei ole õigust seda teha. Me usume, et tõde võidab väärinfo ja väljamõeldud lood." Foto: Liis Treimann