Uudised

Äripäev

25. veebruar kell 12:32 Jaga lugu:







Kaup24 ja Hansapost lõpetavad Venemaa ja Valgevene kaupade müügi

Hansapost ja Kaup24 ei müü enam Valgevenes ja Venemaal toodetud kaupu. Foto: Andras Kralla

Mõistes hukka Venemaa sõjalise agressiooni Ukraina vastu, lõpetavad PHH Groupi müügiplatvormid ja e-poed, sealhulgas Kaup24 ning Hansapost, Venemaal ja Valgevenes toodetud kaupade müügi.

PHH Groupi juht Dainius Liulys. märkis pressiteates, et kuigi Venemaa ja Valgevene kaupade osakaal moodustab alla 1% tootevalikust, on see põhimõtteline otsus. "Toetame täielikult Ukrainat ja selle elanikke, kes kannatavad Venemaa sõjalise terrori all," ütles Liulys.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099