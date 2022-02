Martin Vares: sõjategevuse negatiivseid märke on juba tööstuses näha

Koroonaajal pihta saanud ettevõtted hakkasid just nägema valgust tunneli lõpus, kuid nüüd tuli uus hoop, mis võib tekitada olukorra, kus ainult tugevad jäävad ellu, hindab Ukraina ja Venemaa sõja riske mullu aasta nooreks ettevõtjaks valitud Fractory asutaja Martin Vares.

"Esiteks ei ole ega saagi olla ühtegi õigustust sõjaliseks tegevuseks," ütles tööstusidu Fractory asutaja Martin Vares kommentaaris Tööstusuudistele . "Putini käigud on vastikust ja kurbust tekitavad. Meie jaoks on kohutav tõdeda, et samal ajal kui meie üritame teha maailma paremaks kohaks, on endiselt olemas jõud ja inimesed, kes on valmis tegema nii palju kurja."