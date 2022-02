Helenius: kutsun üles investeerima Ukrainasse

Täna on küsimus investori jaoks, mis saab pärast sõda. Foto: Raul Mee

Ettevõtja on oma ammused investeeringud Venemaa ja Ukraina suunal maha kandnud, kuid kindlasti tahab ta uuesti Ukrainasse investeerida, kui sõda lõpeb. Peamiseks küsimuseks on, et mis saab pärast sõda.

Investor ja ettevõtja Joakim Helenius on enne finantskriisi Venemaa ja Ukraina suunal investeeringuid teinud, kuid need on ta juba maha kandnud. Siiski on tal Ukrainas kinnisvarahuvid. Heleniuse sõnul ei saa investorid, kellel on juba Ukrainas või Venemaal investeeringud, kuigi palju enam midagi teha.

