Prokuratuur algatas Eesti Energia erikontrolliga seoses kriminaalmenetluse

ST Sisuturundus 17.04.25, 14:11

Turvasüsteemide töökindlus sõltub üha enam sellest, kui kiire ja kvaliteetne on võrguühendus ja kui hästi on ettevõtte läbi mõelnud oma tehnoloogilised lahendused. G4S otsustas, et IT-probleemide lahendamise asemel tahavad nad keskenduda äri arendamisele, mis muu hulgas päästaks iganädalaselt ka inimeste elusid.