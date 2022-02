Uudised

Eesti luureraport: raskustes Venemaa üritab endiselt ära võtta Kiievit

Eesti kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton ja kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg andsid pühapäeval ülevaate, mis toimub praegu Ukrainas ning mida on teinud NATO ja Eesti. Foto: Liis Treimann

Eesti kaitseväe luure andmetel jätkab Venemaa Ukrainas peamise eesmärgiga saada enda kontrolli Kiiev, et kukutada Ukraina poliitiline juhtkond eesotsas presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg ütles pühapäevasel pressikonverentsil, et kuigi Venemaa üksused on liikunud rohkem Ukrainasse sisse, on Ukraina jõud vastu pidanud.

