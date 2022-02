Uudised

Äripäev

27. veebruar kell 15:40 Jaga lugu:







Lidl avab esimesed poed 3. märtsil

Esimesed Lidli poed Eestis on varsti avatud. Foto: Raul Mee

Saksa päritolu odavmüügikett Lidl avab 3. märtsil üle Eesti kaheksa kauplust – Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.

Lidl edastas pressiteates, et on Eestisse investeerinud üle 80 miljoni euro ja loonud üle 1000 uue töökoha. Kõik Lidli kauplused Eestis on avatud iga päev kell 8.00-22.00.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099