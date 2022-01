Rimi tõstab rekordiliselt palka, olles valmis enamakski

Tark planeerija kasvab miljonäriks

Oma kodu ostmise soovist ja teiste rahaasjade juhtimisest välja kasvanud investeerimispisik on toonud Kadri Mäsaku sinnamaale, et tal on abikaasaga ligemale miljoni euro suurune investeerimisportfell, mis on toonud mõlemale finantsvabaduse.

