Bonnier toetab vaba ajakirjandust Ukrainas

Sajad tuhanded inimesed üle maailma on koondunud Kiievi seljataha ja avaldanud protesti Venemaa vägivaldse Ukraina invasiooni vastu. Foto: Andras Kralla

Bonnier Grupi ajalehti ja teisi uudisväljaandeid koondav Bonnier News on otsustanud toetada organisatsiooni Reporters without Borders Ukraina ajakirjanikele tehtavat annetust ligikaudu 100 000 euroga, mille eest soetatakse Venemaa invasiooni kajastavatele Ukraina reporteritele kiivreid ja killuveste.

Vene agressioon Ukrainas nõuab suurel arvul ohvreid ja tihti on sõja esimene ohver tõde. Seetõttu on Bonnier News otsustanud toetada Ukraina ajakirjandusväljaandeid miljoni Rootsi krooniga. See pole ainus panus, mida Bonneri meediaharu Ukraina toeks teeb. Näiteks on Bonnerile kuuluv Rootsi ajaleht Expressen alustanud annetuskampaaniat koostöös Punase Ristiga.

