Reuters: Eesti firma kaubalaev läks Odessa lähedal põhja

Marinetraffic näitab, et Helt saatis oma positsioonist signaali viimati kolm ja pool tundi tagasi. Foto: Marinetraffic

Eesti firma Vista Shipping Agency kaubalaev Helt läks välismeedia andmetel põhja Ukraina sadamalinna Odessa lähistel.

Ettevõtte juht Igor Ilves ütles Reutersile, et laev on uppunud ning kaks meeskonnaliiget viibivad merel päästealusel. "Ülejäänud neli meeskonnaliiget on kadunud. Ma ei tea, kus nad praegu on," sõnas Ilves Reutersile.

