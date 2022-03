Burksiputka peremees murrab kriisist läbi: "Teen nalja, et börsihinnad tulevad"

Kui Ergo Telvik oma kodu juures Tallinna – Narva maantee ääres veidi enam kui kaks aastat tagasi Liiguste burgeriputka avas, ei olnud tal aimugi, mille kõigega tuleb tal silmitsi seista. Kõigest hoolimata on mees jätkuvalt optimistlik, kirjutavad Lääne-Virumaa Uudised.

Liiguste burgeriputka on kahe aasta jooksul klientide poolt omaks võetud ja selle peremees Ergo Telvik on leidnud hulga tänulikke kundesid. Foto: Andres Pulver

Maanteed mööda liikuvate autode voor on omajagu hõredamaks jäänud. „Vähem vuhiseb masinaid mööda küll, kui veel mõni nädal tagasi,“ räägib Ergo Telvik. Venemaa-vastased sanktsioonid ja kallis mootorikütus on avaldanud mõju ka liiklustihedusele Eesti ühel suuremal maanteel.

2020. aasta hilistalvel töötukassa toel Liigustel burgeriputka avanud Relviku sõnul on temal võrreldes teiste analoogsete paikadega suureks eeliseks nii tõik, et putka asub praktiliselt koduhoovis, veel enam aga see, et mehel õnnestus sisuliselt viimasel hetkel elektri hind fikseerida.

